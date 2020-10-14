В поселке Сеяха заканчивается строительство аэровокзала

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Сеяхе заканчивается строительство нового аэровокзала. Поручение об этом было дано главой региона Дмитрием Артюховым во время рабочей поездки в августе 2019 года.

В связи с тем, что старое здание уже не соответствовало никаким представлениям о комфорте пассажиров, было принято решение использовать модульное исполнение, чтобы не растягивать работы на несколько лет.

На данный момент строители завершили внешнюю отделку здания, а также служебных помещений и комфортного зала ожидания на 24 посадочных места, установили систему пожарной сигнализации, санузел, автономное отопление и водоснабжение. Позаботились и о маломобильных гражданах - на входе оборудован пандус.

Кроме того, сеяхинцы будут дожидаться рейса в комфортных условиях - нужную температуру поддержат девять электрических радиаторов и две тепловые завесы.

В здании осталось установить видеонаблюдение, собрать мебель и подключить электроэнергию. В ближайшее время аэровокзал оформят в собственность районной администрации и передадут в пользование сеяхинскому подразделению муниципального предприятия «Аэро Ямал», а после - откроют для жителей.