«Чистый город»: за четыре месяца в Салехарде собрали около двух тысяч тонн мусора

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде подвели итоги реализации комплексного проекта «Чистый город». За четыре месяца активисты привели в порядок территории образовательных учреждений, торговых объектов, мест накопления ТКО и многих других.

В итоге общее количество собранных и вывезенных отходов составило около 2 тысяч тонн или более 160 самосвалов, а во дворах и скверах высадили более 1 500 саженцев.

Кроме того, была проведена инвентаризация конструкций, строений и иных объектов, подлежащих демонтажу, а также брошенных транспортных средств. Совместно с полицией в городе ведётся работа по установлению собственников автохлама и его дальнейшей утилизации.

Всего с начала старта проекта вывезено 52 автомобиля и снесены 38 незаконных строений: гаражей, сараев и прочее.

Также была проведена проверка 145 детских площадок, по итогам которой составлена карта ремонта. Всего за летний период в рамках муниципальных контрактов удалось привести в порядок 33 детских игровых зоны.

-Ежегодный проект «Чистый город» уже не раз доказал свою эффективность. Салехардцы собирают большие объёмы мусора, делая территорию нашего города чистой. Экологические акции будут продолжены, - рассказала заведующая сектором экологии управления транспорта и городского хозяйства администрации города Марина Авдащенко.

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