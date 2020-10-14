В Ноябрьске матерям незаконно отказали в установленных президентских выплатах на детей Фото: pixabay.com

Ямальская прокуратура проверила исполнение законодательства о социальной поддержке граждан, имеющих детей. В итоге было выявлено одиннадцать нарушений.

Было установлено, что пенсионный фонд Ноябрьска отказал семи женщинам в назначении ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации № 249 от 07.04.2020 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Основанием для этого стало отсутствие свидетельства о материнском капитале, хотя право на его получение имелось.

После проведённой проверки все деньги были выплачены, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, от недобросовестной работы пострадали ещё четыре северянки. Женщинам отказали в назначении выплаты в размере 10 тысяч рублей, поскольку у них были разные фамилии с детьми. При этом запросы в органы ЗАГС для уточнения необходимых сведений не направлялись.

В итоге, после внесённого прокуратурой округа представления, ноябрянки получили положенные им выплаты.

Всего проверкой выявлено 12 нарушений закона, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а 11 семей получили выплаты на общую сумму 115 тысяч рублей.