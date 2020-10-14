Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Покупая посуду, жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам более 30 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий
Покупая посуду, жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам более 30 тысяч рублей

Покупая посуду, жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам более 30 тысяч рублей

Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1971 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им более 32 тысяч рублей.

Было установлено, что женщина нашла в одной из социальных сетей интернет-магазин, продающий посуду. Решив оформить заказ, она связалась с администратором сообщества и, договорившись о доставке, оплатила полную стоимость товара, переведя 32 тысячи на указанный счёт.

После этого злоумышленник перестал выходить на связь, а посуда так и не была доставлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, совершать покупки только с проверенных сайтов, а также внимательно изучать отзывы об интернет-магазинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Лабытнанги отдал мошенникам более 570 тысяч рублей. Мужчина полагал, что сможет заработать на онлайн бирже (подробнее)