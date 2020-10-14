Покупая посуду, жительница Нового Уренгоя отдала мошенникам более 30 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1971 года рождения. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им более 32 тысяч рублей.

Было установлено, что женщина нашла в одной из социальных сетей интернет-магазин, продающий посуду. Решив оформить заказ, она связалась с администратором сообщества и, договорившись о доставке, оплатила полную стоимость товара, переведя 32 тысячи на указанный счёт.

После этого злоумышленник перестал выходить на связь, а посуда так и не была доставлена.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - лишение свободы на срок до двух лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, совершать покупки только с проверенных сайтов, а также внимательно изучать отзывы об интернет-магазинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Лабытнанги отдал мошенникам более 570 тысяч рублей. Мужчина полагал, что сможет заработать на онлайн бирже (подробнее)