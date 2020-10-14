С начала года в больницы Ямала приехали работать более 230 врачей из других регионов

С начала года в больницы Ямала приехали работать 236 врачей из других регионов Фото: pixabay.com

С начала года в больницы Ямала приехали работать 236 врачей из других регионов. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Артюхов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

-Чтобы лучшие медики выбирали Ямал, мы платим полные северные с первого дня работы, компенсируем 40% от стоимости новой квартиры, даём «подъёмные» молодым специалистам в размере одного миллиона рублей. Особое внимание уделяем работе с ямальскими выпускниками - студентами-целевиками, которые учатся в медицинских вузах страны. Со следующего года лучшие из них – кто учится на «отлично» и «хорошо» - будут получать именную стипендию в размере 10 тысяч рублей. После окончания ординатуры стипендиаты должны приехать на Ямал и отработать в медучреждениях минимум 5 лет, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Когда ситуация с распространением коронавируса улучшится, многие врачи вернутся к работе по своему основному профилю, а пока необходимо увеличивать количество специалистов, чтобы всем пациентам хватило должного внимания.

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