В Губкинском перенесли камень, заложенный строителями в честь основания города

Фото: личная страница Андрея Гаранина в "Instagram"

Камень, заложенный строителями в честь основания Губкинского, перенесли на площадь у ДК «Нефтяник». Эту идею предложили сами горожане в рамках проекта «Уютный Ямал», а благодаря голосованию на портале «Живём на Севере» было выбрано и само место.

Оценить изменения пригласили старожил Губкинского.

-Рад, что Александр Леготин, Мамлакат Полянская и Тамара Апенько, живущие в городе с 1986 года, согласны, что в центре этому памятнику самое место, - написал Андрей Гаранин на своей странице в «Instagram».

Также он рассказал, что в следующем году к юбилею Губкинского здесь установят скульптуры, которые будут символизировать первопроходцев.

-Мы хотим показать тех, благодаря кому сейчас живём в этом прекрасном городе, - добавил Андрей Гаранин.

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