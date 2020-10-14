В окружном парламенте Ямала продолжают принимать работы участников регионального фотоконкурса

Законодательное Собрание Ямала продолжает принимать работы участников регионального фотоконкурса
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До 90-летия Ямала осталось чуть менее двух месяцев. В рамках подготовки к юбилею, окружной парламент объявил о начале регионального фотоконкурса «Ямал - мой национальный проект».
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет.
Для фоторабот предложено три номинации: «Социальная активность», «Экологический туризм» и «Молодые профессионалы».
Так, работы в номинации «Социальная активность» должны освещать деятельность добровольцев Ямала и общественные инициативы.
В «Экологическом туризме» - раскрывать этническую самобытность народов, проживающих в регионе, показывать достопримечательности и развитие туристических маршрутов.
Фотоработы репортажного и портретного жанров приветствуются в номинации «Молодые профессионалы», они должны рассказывать о профессиях северян, их характере и трудовой доблести, об участниках чемпионата «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс» - национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На конкурс принимаются фотографии, созданные в период с 2015 по 2020 годы исключительно на территории региона. Подать заявку можно до 15 ноября.
Все участники получат дипломы Законодательного Собрания автономного округа, а победители - денежные премии.
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