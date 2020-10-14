В детскую поликлинику Ноябрьска доставили новое офтальмологическое оборудование

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В детскую поликлинику Ноябрьской центральной городской больницы поступило новое офтальмологическое оборудование для пациентов в возрасте от 5 до 18 лет. Аппаратура поможет выявить развивающуюся патологию глаз на ранней стадии и вовремя принять меры, необходимые для сохранения зрения.

Новый оптический когерентный томограф позволит диагностировать заболевания глазного дна и переднего отрезка глаза на микронном уровне. Это современный неинвазивный метод визуализации ткани. Оптическая когерентная томография глаза - разновидность биопсии, но для её проведения нет необходимости в заборе образца ткани.

В результате сканирования специалист получает изображение послойной конфигурации сетчатки, структуру диска зрительного нерва, состояние роговицы и угла передней камеры.

-Диагностика в офтальмологии требует высокой точности и современного аппаратурного оснащения. Чтобы лечение было своевременным, эффективным и правильным, очень важно провести тщательное обследование и выявить точную причину болезни. Данное оборудование позволит это сделать, - рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Стоит добавить, что оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение».