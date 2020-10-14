Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жителю Нового Уренгоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий
Жителю Нового Уренгоя грозить десять лет тюрьмы за хранение наркотиков

Жителю Нового Уренгоя грозить десять лет тюрьмы за хранение наркотиков

Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину 1988 года рождения.

В момент досмотра у него обнаружили свёрток с прессованным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое содержит в своём составе наркотики растительного и синтетического происхождений, массой 0,49 грамм.

В своё оправдание злоумышленник пояснил, что приобрёл вещество для личного потребления, не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела он так и не смог.

Сейчас мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новом Уренгое осудили жителя Челябинской области, который спрятал наркотики в сигарету. Он получил один год в колонии поселения (подробнее)