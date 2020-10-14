Жителю Нового Уренгоя грозит десять лет тюрьмы за хранение наркотиков

Жителю Нового Уренгоя грозить десять лет тюрьмы за хранение наркотиков Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину 1988 года рождения.

В момент досмотра у него обнаружили свёрток с прессованным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое содержит в своём составе наркотики растительного и синтетического происхождений, массой 0,49 грамм.

В своё оправдание злоумышленник пояснил, что приобрёл вещество для личного потребления, не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела он так и не смог.

Сейчас мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до десяти лет лишения свободы.

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