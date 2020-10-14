Погода на Ямале на 14 октября: пасмурно и дожди

Погода на Ямале на 14 октября Фото: pixabay.com

В среду, 14 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днём +5, ночью -1. Ветер 6-13 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег с дождём. Днём +6, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.

Надым: переменная облачность, утром пройдёт дождь. Днём +6, ночью -2. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром пройдёт дождь. Днём +6, ночью -2. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь . Днём +6, ночью -1. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днём +6, ночью -1. Ветер 5-11 м/с.

Лабытнанги: малооблачно. Днём +5, ночью -2. Ветер 6-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью -2. Ветер 4-11 м/с.