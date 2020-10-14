Погода на Ямале на 14 октября: пасмурно и дожди

Погода на Ямале на 14 октября
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В среду, 14 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днём +5, ночью -1. Ветер 6-13 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег с дождём. Днём +6, ночью 0. Ветер 5-10 м/с.
Надым: переменная облачность, утром пройдёт дождь. Днём +6, ночью -2. Ветер 5-10 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность, утром пройдёт дождь. Днём +6, ночью -2. Ветер 7-11 м/с.
Губкинский: пасмурно и дождь . Днём +6, ночью -1. Ветер 5-10 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днём +6, ночью -1. Ветер 5-11 м/с.
Лабытнанги: малооблачно. Днём +5, ночью -2. Ветер 6-11 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью -2. Ветер 4-11 м/с.