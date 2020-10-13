Пуровчане участвуют в онлайн этнофестивале «Душа тундры»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Пуровского района участвуют в онлайн этнофестивале «Душа тундры», приуроченном к 90-летию округа. Мероприятие проводится на интернет-платформе BigBlueButton по московскому времени.

Пуровский район представляют коллективы ДК «Романтик» из Халясавэя, ДК «Снежный» из Харампура, а также центр национальных культур и парк культуры и отдыха «Северный очаг» из Тарко-Сале.

Сегодня, 13 октября, участники проходят обучение на семинаре «Методика режиссёрской разработки мероприятия на основе фольклорного материала». Завтра их ждут за круглым столом по теме «Сохранение нематериального культурного наследия - укрепление духовных связей поколений».

Кроме того, в 17:00 состоится трансляция Гала-концерта победителей фестиваля. Посмотреть её можно будет на главной странице официального сайта окружного центра национальных культур.

Также до 23 октября в окружном ЦНК работает выставка-конкурс изделий народных художественных промыслов и ремёсел. Все пришедшие смогут познакомиться с изделиями по резьбе по кости, этническими сувенирами, традиционными национальными костюмами из сукна и другими элементами народного творчества.