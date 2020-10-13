Губкинская прокуратура не обнаружила нарушений при выселении из дома местной жительницы, о которой писали СМИ

убкинская прокуратура не обнаружила нарушений при выселении из дома местной жительницы, о которой писали СМИ Фото: pixabay.com

Прокуратура Губкинского завершила проверку по публикации ИА «ЯмалPRO» - «Мою семью сняли с регистрации и гонят из дома. Больная онкологией жительница Губкинского голодает рядом с мэрией Гаранина».

Было установлено, что многоквартирный дом, в котором жила горожанка, признали подлежащим сносу. В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ, это является основанием для выкупа у собственника жилого помещения по цене, определяемой на основании независимой оценки.

Поскольку достигнуть соглашения о размере цены так и не удалось, администрация города в 2019 году направила в суд исковое заявление о принудительном изъятии жилья, выселении и снятии с регистрационного учёта.

После того, как все требования были удовлетворены, гражданке выплатили выкупную стоимость её жилья в размере более 2,9 миллиона рублей.

Также собственнице квартиры и членам её семьи было предложено временное жилое помещение в манёвренном фонде общей площадью 75,7 квадратных метров, пока не будет куплено новое жильё. Однако гражданка от него отказалась.

Кроме того, нарушений закона со стороны судебных приставов во время принудительного выселения граждан, а также при снятии их органами полиции с регистрационного учёта не установлено.