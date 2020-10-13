Сельскохозяйственники Ямальского района отправились на обучение в Челябинск

Специалисты Ямальского района в сфере сельского хозяйства отправились на обучение в Челябинск

Специалисты из поселений Ямальского района принимают участие в масштабном обучении, которое проходит в Челябинске.

Тема семинаров и практических занятий, организованных Министерством сельского хозяйства России - реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Наставники рассказывают о воплощении в жизнь мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности, целевой подготовке квалифицированных работников для сельскохозяйственных отраслей и ярких примерах благоустройства сельских территорий. От Ямала принимают участие 50 человек.

-Для нас, как и для всех, это новое направление. Конечно, возникает много вопросов - и юридических, и организационных, и экономических. Поэтому обучение очень своевременно и будет полезно как для специалистов, которые реализуют мероприятия программы на местах и работают непосредственно с населением, так и для агробизнеса, - рассказал начальник отдела государственных программ департамента АПК ЯНАО Захар Лясковский.

Стоит добавить, что «Программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в России с этого года.