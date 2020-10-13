Ноябрьский приют для бездомных животных готов к открытию

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске завершились все работы по созданию приюта для бездомных животных. Он разместился на территории более 13 тысяч метров квадратных в районе промышленной зоны.

Здание оборудовано пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения. Внутри есть всё необходимое: вольеры для кошек и собак, изоляторы, операционные, складские и карантинные помещения, а также комната, куда смогут приходить желающие обзавестись питомцем. На прилегающей территории обустроены площадки для выгула животных.

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Открыть приют в Ноябрьске удалось благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Реализация проекта проходила в несколько этапов: приобретение здания, ремонтные работы, наполнение оборудованием и необходимыми материалами. В конечном итоге созданы все необходимые условия как для четвероногих, так и для персонала, - рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города Юлия Смирнова.

В ноябре приют будет передан автономной некоммерческой организации «Территория добра», при этом городские власти окажет необходимую помощь и поддержку в организации работы. Сейчас готовятся все необходимые документы. После документального оформления волонтёры смогут заботиться о четвероногих и пристраивать их в семью.