За прошедшую неделю ямальцы отдали мошенникам более 5 миллионов рублей Фото: pixabay.com

На Ямале продолжает расти число преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа.

За прошедшую неделю, с 5 по 11 октября, зарегистрировано 40 подобных махинаций, ущерб от которых превысил 5,5 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространённых способов обмана остаётся получение данных банковской карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Так, в полицию Салехарда обратился местный житель, который перевёл 50 тысяч рублей мошеннику, разместившему в соцсети объявление, заинтересовавшее северянина.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий преступника удалось задержать. Им оказался 18-летний житель Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину».

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