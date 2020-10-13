Проект таркосалинских педагогов вошёл в число лучших на Всероссийском конкурсе

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Таркосалинский дом детского творчества вошёл в число победителей на Всероссийском конкурсе проектов по сохранению культурной и исторической памяти. За победу боролись 742 педагога из 75 регионов. По результатам экспертной оценки работа таркосалицев вошла в 75 лучших.

Авторами проекта выступили Оксана Краюхина и Светлана Филимонова. Они создали «Карту памятных мест: помним, чтим, гордимся!», которая войдёт в сборник методических рекомендаций.

Награждение победителей состоится 14-15 ноября на Всероссийской стратегической сессии в Музее Победы. В её рамках запланированы круглые столы, мастер-классы, обмен опытом и презентация «Методических рекомендаций».

Напомним, что проект направлен на формирование исторической памяти и чувства сопричастности к великим событиям дальних лет у подрастающего поколения, путём их привлечения к изучению, «Мест Памяти» Пуровского района.

Итогом реализации проекта стало создание информационного ресурса м Маршрута Памяти по знаковым объектам и памятникам Тарко-Сале, выполненный с использованием Google-карты. На данный момент ведется работа по созданию Карты воинского пути и мест захоронений воинов-пуровчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.