Ямальские волонтёры оказали поддержку более 1 500 гражданам пожилого возраста

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На Ямале режим повышенной готовности был объявлен с середины марта. Начиная с весны и до сегодняшнего дня в органы соцзащиты округа поступило около 1 500 заявок на покупку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости от граждан 60 лет и старше. В ведомстве посчитали, что чаще всего за помощью обращались жители Пуровского района, Ноябрьска и Губкинского.

В департаменте соцзащиты отмечают, что горячая линия продолжает свою работу. Оставить заявку пожилые люди могут, позвонив по номеру колл-центра: 8-800-302-94-40, который работает по будням с 08:00 до 20:00.

Все поступившие обращения передаются в организации социального обслуживания. Специалисты учреждений или волонтёры связываются с обратившимися гражданами для уточнения списка нужных продуктов, а после - доставляют по указанному адресу с соблюдением всех санитарных норм. Все товары приобретаются за счёт средств гражданина, а сама доставка осуществляется бесплатно.

-Пожилые, которые обращаются за поддержкой, могут не беспокоиться о безопасности. Во время посещения волонтёры и работники учреждений соблюдают все меры предосторожности: находятся в маске и перчатках. Передача продуктов и денег происходит бесконтактно, - рассказала директор Центра социального обслуживания населения в Лабытнанги Елена Лыкина.

Напомним, что на Ямале режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания продлён до 1 ноября. Для всех остальных действует режим повышенной готовности.