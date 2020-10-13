Завершился ремонт на участке трассы от границы Ямала до «Карамовского поста»

Фото: дороги и транспорт Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В Год дорог, объявленный губернатором Ямала, дорожники завершили строительные работы на участке трассы от границы Ямала до «Карамовского поста».

-Подрядчик с опережением сроков перевыполнил планы на текущий год, вместо 13 километров от границы Ямала в сторону Карамовского поста полностью готовы 15, оставшиеся почти 8 километров подготовлены в нижних слоях, но закончены будут в следующем году, - рассказал специалист технического надзора Ноябрьского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Евгений Исаев.

В работе было задействовано 75 единиц спецтехники. Заменено более 1 600 дорожных плит и уложено 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, сейчас завершаются работы по выравниванию обочин и установке барьерного ограждения.

Фото: дороги и транспорт Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

Всего за два года дорожники планируют выполнить капитальный ремонт протяжённостью 23 километра, в том числе двух мостов через ручей на 253 километре и через реку Пырын на 264 километре.

В планах на 2021 году завершить капитальный ремонт на границе округов и продолжить ремонт дороги в районе Муравленко.

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