Ямальские 10-классники напишут диагностические работы по трём предметам

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале почти 3,5 тысячи 10-классников примут участие в региональных диагностических работах по русскому и английскому языкам и математике. Написания пройдут 13, 15 и 21 октября.

Решение о проведении подобных работ было принято в связи с дистанционным обучением, которое пришлось ввести в этом году из-за пандемии коронавируса.

По итоговым результатам будет составлен реестр затруднений для каждого десятиклассника, который поможет преодолеть трудности в обучении, а в дальнейшем - успешно сдать ЕГЭ.

Для проведения диагностических работ будут использованы контрольные измерительные материалы, подготовленные на основе единого государственного экзамена.

Написание будет проходить с соблюдением всем противоэпидемиологических мероприятий.

Стоит добавить, что диагностические работы по другим учебным предметам школьники напишут в соответствии с выбранным профилем обучения в средней школе.