Фото: департамент образования ЯНАО

В Ноябрьске открылась площадка по ранней профориентации школьников 6 - 11 классов. Расположена она на базе местного колледжа профессиональных и информационных технологий.

Первыми испытать уникальная возможность получили ученики школы № 13. Ребята попробовали себя в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» под руководством опытного специалиста колледжа и сертифицированного эксперта WorldSkills Екатерины Мануевой.

-Ребята знакомились с инструментом разработки - платформа 1С: Предприятие 8 - и готовым прикладным решением, которое им нужно было доработать. Сегодня школьники были в роли разработчиков, а их задача - внести в приложение функцию, дающую пользователям возможность добавления и сохранения картинки, - рассказала Екатерина Мануева.

Несмотря на сложность задания, школьники справились с ним успешно и очень заинтересовались новой для них компетенцией.

- Проект «Билет в будущее» даёт возможность школьникам прикоснуться к большому миру профессий и понять, что ближе. Опыт сегодняшнего урока подтвердил, насколько живо и с интересом дети воспринимают даже такие сложные и взрослые профессии как Программист 1С. Я уверена, что с сегодняшнего урока ребята выйдут с чётким представлением о новой профессиональной области, которая для кого-то из них может стать главной, - отметила приглашённый гость и заместитель директора фирмы 1С по направлениям WorldSkills Мария Правдина.

Добавим, что такие уроки будут проходить в Ноябрьском колледже два раза в месяц. Присоединиться к проекту «Билет в будущее» и погрузиться в мир профессий можно, зарегистрировавшись на платформе.

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