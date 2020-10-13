Решив обменять деньги на биткоины, надымчанка отдала мошенникам более 490 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Надымского района обратилась 50-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им 492 тысячи рублей.

Было установлено, что потерпевшая решила обменять свои деньги на биткоины. Для этого она нашла в одном из мессенджеров чат на данную тему, а затем - написала одному пользователю, который с радостью согласился помочь. Получив от незнакомца реквизиты счёта, женщина перевела личные сбережения в размере 492 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, а надымчанка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Сотрудники полиции напоминают гражданам: будьте бдительны, прежде чем переводить деньги посторонним лицам, внимательно изучите гарантии безопасности проведения подобных сделок.

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