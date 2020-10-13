С начала года 180 салехардских семей получили региональный материнский капитал Фото: pixabay.com

Молодые семьи Салехарда продолжают получать материнский капитал. С начала 2020 года число счастливых обладателей сертификата достигло 180.

Напомним, что с 28 сентября право на получение регионального материнского капитала имеют семьи, которые проживают на территории округа не менее одного года. Размер денежной суммы при рождении или усыновлении второго ребёнка - 150 тысяч рублей, третьего и последующих - 500 тысяч рублей.

Новые условия распространяются и на тех, кто ранее не получил сертификат из-за отсутствия необходимого срока проживания в регионе. Так, оформить выплату могут семьи, где третий и последующий ребёнок родились после 1 января 2011 года, и семьи, где второй, третий и последующие дети появились после 1 января 2020 года.

Стоит добавить, что данные средства могут быть направлены по двум направлениям. Первое - улучшение жилищных условий на территории округа, также допускается покупка жилья в капитальном исполнении или реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства. Второе - получение медпомощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за её пределами.

Оформить сертификат можно по адресу: улица Броднева, 15 или через государственную информационную систему «Единый портал госуслуг».