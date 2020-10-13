Глава Губкинского пообщался с молодыми педагогами на соревнованиях по фрироупу

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском парке культуры и отдыха прошли соревнования по фрироупу. В этом году было заявлено невероятное количество участников - 22 команды из разных организаций и предприятий города, среди них почти половина - команды педагогов. Здесь же, на мероприятии, глава города Андрей Гаранин познакомился с молодыми учителями, которые первый год работают в городе.

-Посидели у костра, попели песни под гитару. Кто знает, возможно, среди них сейчас будущие директора школ или победители всероссийских конкурсов - это вполне реально, и всё в руках самих молодых специалистов. Педагогами высокого уровня можно стать не только в мегаполисах. Даже в самых маленьких посёлках нашего региона вырастают суперпрофессионалы. Для образования на Ямале создаются лучшие условия, и я уверен, молодые педагоги не пожалеют, что решили работать в нашем городе, - сообщил Андрей Гаранин на своей странице в «Instagram».

Большинство специалистов - приезжие: из Башкортостана, Казахстана, Татарстана, Украины, Дагестана, Тюмени, Шадринска, Омска и из Пскова. Однако есть среди новичков и местные педагоги.

-Пожелал ребятам здоровых амбиций, уверенности в своих силах, поддержки коллег и близких. Буду следить за их ростом, думаю, что первые успехи не заставят долго ждать, - написал градоначальник.