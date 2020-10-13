Елена Молдован избрана главой Муравленко

Фото: Ямало-Ненецкий автономный округ, соцсеть "ВКонтакте"

В Муравленко избрали нового главу города. Им стала Елена Молдован.

Конкурс по отбору кандидатов проходил в два этапа. Документы подали руководитель Регионального центра компетенций НО «Фонд "Окружной инновационно-технологический центр" Технопарк Ямал» Андрей Шабан, заместитель начальника Управления муниципального имущества Администрации города Булат Акмалов, менеджер НО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко» Максим Елисеев, начальник управления культуры и молодёжной политики Наталья Тягунова и сама Елена Молдован, занимающая должность заместитель Главы Администрации города по социальной политике. О намерениях занять место градоначальника заявили и действующие депутаты: Марат Фазлетдинов и Максим Заболотских. Также к ним присоединился , а также Роман Нилов, работающий в городском парламенте шестого созыва.

В ходе второго этапа кандидаты представили программы деятельности в должности главы города и ответили на вопросы членов комиссии.

Далее, в ходе заседания Городской Думы, участники продемонстрировали стратегии деятельности главы муниципалитета депутатскому корпусу. В итоге большинством голосов на должность была избрана Елена Молдован.

-Для меня очень важно, чтобы город Муравленко жил и развивался, чтобы воплотилось в жизнь всё начатое и задуманное. Чтобы муравленковцам было комфортно жить, развиваться в профессиональном и личностном плане, растить и воспитывать детей», - произнесла новая градоначальница после присяги.

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