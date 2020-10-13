После ремонта в Ноябрьске открыли участок дороги ул. Советская - ул. Энтузиастов

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске завершился первый этап реконструкции на участке ул. Советская - ул. Энтузиастов. Подрядчик СК «Севердорстрой» выполнил свои обязательства раньше срока, из-за чего дорога была открыта уже 11 октября.

Всего было отремонтировано 500 метров территории, включая тротуары и велодорожки.

-При каждой реконструкции дороги мы уделяем большое внимание инженерным сетям. Здесь они требовали замены, так как находились в эксплуатации более 30 лет. Появилось функциональное освещение, как над дорожным полотном, так и над тротуарами. Этот участок дороги был очень тёмный. Сейчас освещение соответствует всем ГОСТам и СНиПам, - рассказала начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации города Юлия Смирнова.

В рамках исполнения муниципального контракта гарантийный срок эксплуатации дороги составляет пять лет, соответственно подрядчик несёт все обязательства и будет устранять проблемы за свой счёт, если они возникнут.

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

На данный момент специалисты занимаются установкой ограждений, а позже приступят к нанесению разметки на велодорожках и тротуарах.

-Мы поставили задачу: на ул. Советской в первую очередь открыть участок с дорожно-транспортной кольцевой развязкой. Кольцо изменило конфигурацию, стало правильной формы, соответствует всем требованиям безопасности дорожного движения. Работы на Советской поделены на этапы, мы направили в округ предложения продолжить реконструкцию улицы от кольцевой развязки до перекрёстка на проспекте Мира, - сообщил заместитель главы города Юрий Петров.

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