Погода на Ямале на 13 октября: снова дожди

Погода на Ямале на 13 октября
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Во вторник, 13 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 6-9 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.
Надым: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +5, ночью -1. Ветер 5-8 м/с.
Губкинский: пасмурно, вечером начнётся дождь . Днём +6, ночью +2. Ветер 5-8 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, вечером начнётся дождь. Днём +5, ночью +2. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.