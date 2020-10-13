Погода на Ямале на 13 октября: снова дожди

Погода на Ямале на 13 октября Фото: pixabay.com

Во вторник, 13 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +4. Ветер 4-8 м/с.

Надым: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером начнётся дождь. Днём +5, ночью -1. Ветер 5-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером начнётся дождь . Днём +6, ночью +2. Ветер 5-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером начнётся дождь. Днём +5, ночью +2. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 4-8 м/с.