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Медики Ямала могут пожаловаться на отсутствие дополнительных выплат, позвонив на горячую линию

Также там можно проконсультироваться по другим вопросам
Вера ЗенинаВера Зенина
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Медики Ямала могут пожаловаться на отсутствие дополнительных выплат на специальную горячую линию

Медики Ямала могут пожаловаться на отсутствие дополнительных выплат на специальную горячую линию

Фото: pixabay.com

В связи с распространением в регионе COVID-19, прокуратура Ямала приняла решение создать горячую линию по вопросам нарушения прав медицинских работников на получение дополнительных выплат. Напоминаем, что они предусмотрены для всех сотрудников больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом и гражданам из группы риска заражения.

По телефону горячей линии можно будет рассказать о нарушении своих прав и обратиться за помощью в случае отказа от предоставления выплат, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, а также нарушения сроков их осуществления и другим вопросам.

Звонить можно по номеру: +7 (34922) 3-99-58.