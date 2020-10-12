Житель Яр-Сале проведет в тюрьме более 9 лет за убийство брата своей сожительницы Фото: pixabay.com

В Ямальском районе вынесли приговор в отношении местного жителя, который уже неоднократно был судим. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением предмета, используемого в качестве оружия» и ч.1 ст.105 УК РФ «убийство».

Было установлено, что преступление произошло в ночь с 6 на 7 июня в Яр-Сале. Местная жительница, будучи недовольной тем, что её сожитель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, попросила двух своих братьев прийти к ней на подмогу. Когда родственники зашли в дом, то выяснилось, что они также злоупотребили спиртным. Оказавшись внутри, они вступили в конфликт с сожителем сестры. Когда ссора дошла до предела, осуждённый схватил нож и нанёс одному мужчине несколько порезов в область шеи. Второй брат предпринял попытку разнять дерущихся, в результате чего злоумышленник ударил его лезвием в живот. Раненный мужчина скончался на месте происшествия, а преступник успел покинуть квартиру.

После задержания мужчину заключили под стражу, где он находился до самого суда. Сейчас северянин отправился в колонию строго режима на 9 лет и 2 месяца.

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