Коллегия департамента культуры Ямала посетит Ноябрьск и Муравленко

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Коллегия департамента культуры Ямала расширенном составе приступила к работе в Ноябрьске. Участие в различных мероприятиях принимают руководители государственных учреждений, а также органов управления культуры муниципальных образований.

Среди основных вопросов - реализация региональной составляющей национального проекта «Культура» и итоги работы учреждений этой сферы в 2020 году.

За прошедшие девять месяцев в рамках нацпроекта в Губкинском была открыта библиотека нового поколения, а ещё одна появится в декабре в Надыме. Кроме того, в 2021 году запланировано создание современных библиотек в пяти муниципалитетах, при этом три из них будут модернизированы за счёт средств федерального бюджета.

В сентябре на базе ДШИ в Лабытнанги и Муравленко открылись виртуальные концертные залы, а 12 школ искусств получили новые музыкальные инструменты.

Также в Муравленко и Ноябрьске подготовлены две выставки с использованием технологии дополненной реальности, третья должна открыться до конца года в МВК им. И. С. Шемановского.

Особое внимание участники уделили текущим вопросам и лучшим практикам в деятельности организаций культуры.

Например, на сайтах ямальских библиотек можно ознакомиться с произведениями-бестселлерами, популярными писателями и авторами-обладателями престижных премий. В детских школах искусств разработаны программы по эстетическому развитию ребят дошкольного возраста. Так, в Губкинской школе искусств работает Центр семейного образования, куда принимают малышей от одного года. Подобные учреждения должны появиться во всех муниципальных образованиях.

Уже сегодня школы искусств готовы предложить развивающие творческие занятия для детей: школа компьютерной графики в Муравленко, электронная библиотека в Новом Уренгое, ресурсы виртуальных концертных залов в Ноябрьске, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое и Лабытнанги.

Стоит добавить, что в Ноябрьске участникам коллегии предстоит познакомиться с деятельностью театральной инклюзивной студии «Крылья», посетить выставку, посвящённую 75-летию Победы, с применением технологии дополненной реальности и Ноябрьск-парк.

В Муравленко им представят концепцию развития Детской библиотеки до 2025 года и презентацию отделения компьютерного дизайна Детской художественной школы.