Предприниматели Салехарда могут подать заявку на предоставление частичной компенсации затрат Фото: pixabay.com

В Салехарде начался приём заявок от предпринимателей на предоставление частичной компенсации затрат, связанных с приостановлением деятельности в период с 31 марта по 1 сентября, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Субсидию могут получить: ночные клубы, кинотеатры детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, досуговые заведения, предприятия общественного питания, объекты розничной торговли и спорта, салоны красоты, косметические и массажные салоны, сауны, бани и солярии, образовательные организации, сервисы по ремонту компьютеров и бытовой техники.

Заявку необходимо направить на электронную почту: yusupovRS@slh.yanao.ru с приложением скан-копии самостоятельного расчёта размера субсидии за каждый месяц, в котором была приостановлена деятельность.

Получить консультации можно по следующим номерам: 2-56-38, 2-55-35, 2-55-56 - отдел инвестиционной политики и предпринимательства.

Более подробная информация содержится в постановлении администрации города Салехарда от 02.10.2020 №2656