Ущерб от пожара в районе Коротчаево, вызванного разливом топлива, составил 2,5 миллиона рублей

Ущерб от пожара в районе Коротчаево, вызванного разливом нефтепродуктов, составил 2,5 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по факту загрязнения нефтесодержащей жидкостью земельного участка на автодороге в районе Коротчаево.

Было установлено, что причиной этого стало возгорание автоцистерны во время проведения работ по переливу газового стабильного конденсата. Осуществлял его водитель предприятия «Кастор».

Необеспечение безопасной перевозки груза и разлив нефтепродуктов привели к пожару, в результате которого природной среде был причинён ущерб на 2,5 миллиона рублей.

В связи с этим прокурор внёс руководителю организации представление, а также направил в суд исковое заявление о взыскании причинённого материального ущерба.

Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ «порча земли».

Расследование и рекультивация земельного участка находятся на контроле прокуратуры.

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