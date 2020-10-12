В Новом Уренгое ищут заместителя по социальным вопросам

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов принял решение о проведении конкурса по формированию резерва управленческих кадров на должность «Заместитель главы администрации города по социальным вопросам».

К соискателям предъявляются следующие требования: наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры, подтверждённого документом, а также квалификации по одной из специальностей: «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление».

Что касается стажа, то он должен быть не менее четырёх лет муниципальной службы, работы по специальности или направлению подготовки.

Документы следует направить в отдел кадров муниципальной службы с 12 по 23 октября на электронную почту: ok@nur.yanao.ru.

Конкурс проводится в два этапа. Подробная информация по телефону: +7 (3494) 25-01-96