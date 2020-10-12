Житель Муравленко отправился в тюрьму за нападение на полицейского Фото: pixabay.com

В полицию города Муравленко поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что в подъезде его дома находится шумная компания, которая нарушают общественный порядок. Прибыв на место вызова, сотрудники обнаружили нескольких мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

На законные требования полицейских прекратить противоправные действия граждане никак не реагировали, кроме того, один из правонарушителей даже оказал сопротивление, тем самым причинив сотруднику телесные повреждения.

Им оказался 30-летний ранее не судимый мужчина. В отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», а затем его передали в суд.

В итоге злоумышленник получил шесть месяцев в колонии общего режима.

В отношении остальных правонарушителей были составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Наказание за это - штраф от 500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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