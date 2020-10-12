В Салехарде прошел рейд по питейным заведениям

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В Салехарде прошла проверка питейных заведений. В ходе рейда представители администрации и полиции проверили соблюдение установленных профилактических мер в 15 магазинах.

Как рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Вячеслав Жданов, такие контрольные мероприятия проводятся периодически. В первую очередь проверяется соблюдение социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, проведение влажных уборок в помещениях, использование персоналом масок и перчаток.

По результатам проверки в трёх объектах выявлены нарушения наполняемости зала - более 50% и несоблюдение социальной дистанции, в одном - у персонала отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Напоминаем, что в случае выявления нарушений составляется определение о возбуждении административного делопроизводства и проводится расследование. По его результатам составляется протокол об административном нарушении, который направляется в суд на рассмотрение.

Если владельца признают виновным, то ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, как юридическому лицу.