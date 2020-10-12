Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 октября 2020 года увеличилось на 154 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 154человека, а общее число инфицированных с начала периода составило - 17 140.

Из общего числа болеющих госпитализировано 739 жителей, 15 из них - в тяжёлом состоянии, 2 - в крайне тяжёлом, 8 - находятся на ИВЛ.

Также за сутки выявлен 21 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период – 3 840 человек.

В населённых пунктах Ямала зафиксировано 133 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Лабытнанги - 30, Ноябрьске - 22, Муравленко и Надыме - 20.

Далее идут: Салехард - 16, Губкинский - 13 и Новый Уренгой - 7.

Замыкают список: Тарко-Сале - 3, посёлки Тазовский и Ханымей - 1.

Всего в районе было проведено 3 869 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 12 человек, за весь период – 13 674.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 592 человека с COVID-19, с начала периода - 1 312 310. Выздоровевших - 3 793, за весь период - 1 024 235. Умерших - 125, с начала периода - 22 722.