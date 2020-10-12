В пурпейский животноводческий комплекс привезли двадцать бурёнок и бычков

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В пурпейском животноводческом комплексе пополнение: двадцать бурёнок и бычков, которых привезли из Свердловской области. К месту постоянной прописки животных доставили специальным транспортом, расстояние в две тысячи километров они преодолели за сутки.

О комфорте новосёлов позаботились ещё летом, оборудовав для них дополнительный бокс. Пока проходит период адаптации, к бурёнкам заходит только один специалист - таковы правила десятидневного карантина. Кормят коров три раза в день: рацион подбирали и разрабатывали с учётом возраста и веса животных.

-Комбикорм завозят из Алтайского края, жмых и сено - из Тюменской области, поставщики проверенные. Мы выдерживаем запас кормов на два месяца. У нас уже появляются поля компании «Веритас». Под нас засеивают, нас ждут, и поставщики не менее рады тому, что мы расширяемся, - рассказал руководитель мини-фермы Руслан Саламов.

Следующий естественный прирост поголовья ожидается в феврале. Тогда же планируется увеличить объёмы надоя и производства молочной продукции. В настоящее время на мини-ферме выпускают больше 15 видов продуктов: адыгейский сыр и сулугуни, топлёное молоко, творожные пасты, йогурты и многое другое.

Ассортимент продукции планируют расширять: до конца года в животноводческом комплексе начнут развивать мясное производство.