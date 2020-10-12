Ямальские тяжелоатлеты установили новые рекорды на Первенстве России

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Во Владимире завершилось Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое стартовало 5 октября. В соревнованиях приняли участие 343 спортсмена из 37 регионов страны, в том числе и ямальцы.

Тяжелоатлеты из Салехарда показали отличные результаты. Александр Урвачёв в весовой категории 81 кг стал победителем соревнований и установил три рекорда России. Первый - в упражнении «рывок», спортсмен поднял штангу с весом 150 килограмм. Вторым стало улучшение результата до 155 килограмм. Третий - в общей сумме двоеборья тяжелоатлет набрал 335 килограмм.

Руслан Хабиров в весовой категории 89 кг в общей сумме двоеборья набрал 258 килограмм и занял 21 место. В возрастной категории до 15 лет он сумел установить шесть рекордов России, два из них в упражнении «рывок»: первый подход - 113 килограмм, второй - 118 килограмм; два рекорда в упражнении «толчок»: первый подход - 132 килограмма, второй подход - 140 килограмм; ещё два рекорда - в общей сумме двоеборья спортсмен набрал наибольшее количество очков.

Стоит добавить, что салехардские тяжелоатлеты занимаются в спортивной школе «Фаворит», тренер спортсменов - Светлана Хабировова.