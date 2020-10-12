В Новом Уренгое малыши до трёх лет с симптомами ОРВИ будут обслуживаться на дому

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Для удобства горожан Новоуренгойская центральная городская больница пересмотрела формат приёма самых маленьких пациентов.

Теперь малыши до 3-х лет с симптомами ОРВИ будут обслуживаться преимущественно на дому до полного выздоровления. Новый режим работы начнёт действовать с 14 октября.

-Мы хотим создать максимально комфортные условия для горожан. Дети до 3-х лет с симптомами ОРВИ будут обслуживаться на дому. Это касается и первичных и последующих осмотров. Таким образом, немного разгрузим кабинеты неотложной помощи в детской поликлинике. Последний месяц они принимают более ста маленьких пациентов в день. Надеемся, что данные меры позволят снизить риск распространения COVID-19 - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников».

Напомним, что глава медучреждения вступил в должность относительно недавно. С 2018 года он работал в департаменте здравоохранения ЯНАО в качестве первого заместителя директора, а спустя два года - в оперштабе Нового Уренгоя.

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