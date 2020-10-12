Шахматисты Салехарда отправятся на чемпионат России по быстрой игре

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В Челябинске завершился отборочный тур на чемпионат России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин 2020 года. В итоге представлять северную столицу в Сочи поедут Сергей Савицкий и Галина Михеева.

Ребята являются сильнейшими спортсменами Полярной шахматной школы Анатолия Карпова. Поддержать игроков отправились и тренеры Александр Потапов и Илья Абрамов.

Сергей Савицкий показал очень уверенную, смелую и атакующую игру, несмотря на четвёртую позицию в стартовом рейтинг-листе. Юноша захватил лидерство с первых же туров и, сыграв в последнем вничью с представителем Нового Уренгоя Тимофеем Ильиным, набрал 7,5 очков, тем самым обеспечив себе первое место и звание чемпиона Уральского федерального округа по быстрым шахматам 2020 года среди мужчин.

В женском турнире очень хорошо играла Галина Михеева. Однако в восьмом туре она потерпела поражение и в итоге заняла четвёртое место, но всё равно смогла завоевать путёвку на чемпионат России.

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