Ноябряне, претендующие на место в Молодёжном правительстве ЯНАО, представили свои проекты

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске завершился первый этап конкурса по формированию состава Молодёжного правительства. Прошёл он в формате «Public talk».

Тринадцать молодых людей презентовали свои проекты, а также попробовали себя в качестве независимых экспертов: задавали вопросы коллегам по конкурсу, оценивали работы и делились мнениями.

Оценивали работы кандидатов глава города Алексей Романов, его заместители Ольга Буланкина и Сергей Горбачев, председатель Городской Думы Ирина Ращупкина, начальник департамента образования Светлана Фатеева и начальник управления по делам семьи и молодёжи Игорь Шевелев.

-Выступили с коллегами экспертами конкурсной комиссии муниципального этапа. Ребята представили социальные проекты по направлениям «Молодёжь и Арктика: мой план действий» и «Самореализация молодёжи в режиме онлайн». Многие проектные решения город готов поддержать уже сегодня. Желаю будущим молодым лидерам эффективно представить город на финальной защите. Всех участников благодарю за смелость, неравнодушие и инициативу, - рассказал градоначальник на своей странице в «Instagram».

По итогам муниципального этапа отбор прошли: Диана Семиноженко с проектом «Героям Ямала посвящается», Антон Сухов, рассказавший о «3-D турах «Своими глазами» и Лилия Сафаргалиева, представившая «Развитие TRAVEL VOLONTEER как формы международного сотрудничества».

Впереди у финалистов городского этапа собеседования окружного уровня.

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