В Салехарде продолжается строительство и ремонт дорог

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

В Салехарде продолжается сезон строительства и ремонта дорог. В субботу, 10 октября, глава города Алексей Титовский осмотрел проезд возле строящегося комплекса «Ямал-Арена». Подрядчик отсыпал щебнем выравнивающий слой, приступил к обустройству ливневой канализации и тротуаров. Асфальт здесь уложат в следующем году.

Завершён ремонт подъездных путей к детскому саду в микрорайоне Солнечный. Там также ведётся обустройство ливневок и завершаются работы по благоустройству.

-На улицах 1 и 2 Береговая в микрорайоне Удача уложен нижний слой асфальта. В следующем году закроем их верхним слоем и сделаем проезжую часть на улице 3 Береговая. Сегодня продолжается ремонт подъездной дороги к микрорайону, - написал Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

Близится к завершению благоустройство дворовой территории и проезда в районе домов №13 и 15 на улице Гаврюшина. Здесь будут увеличены парковочные места для жителей многоквартирных домов, а в следующем году появится большая детская игровая площадка и отремонтируют дворовые проезды.

На строительную площадку приюта для животных уже доставлены конструкции, в ближайшее время начнётся их сборка. Также готовы сваи под здание и залито основание для открытой прогулочной площадки. Объект будет сдан к декабрю этого года.