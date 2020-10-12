В Новом Уренгое решили проблему пробок на пересечении ул. Петуха - ул. Губкина

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов продолжает поддерживать связь с горожанами. На этот раз жители обратились по поводу участка дороги в районе пересечения ул. Петуха - ул. Губкина. По мнению граждан, в этом места часто возникают длительные пробки.

В связи с этим было принято решение временно расширить проезжую часть, а также изменить режим работы светофора. Теперь стрелка «поворот налево» будет гореть дольше. Ответственный за исполнение - первый замглавы Виктор Пузанов. Сроки тоже обозначены: в течение месяца работы должны быть завершены.

Кроме того, горожане просили разобраться с освещением пешеходных переходов. Эти вопросы также взяты под контроль.

-Сейчас в работе сразу несколько крупных дорожных проектов: транспортная развязка в районе ПМК-9, в следующем году в плане реконструкция проспекта Губкина, готовим проект Восточной объездной дороги. Понятно, что все большие стройки сопряжены с неудобством для горожан. Постараемся его минимизировать, - написал Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

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