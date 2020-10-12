В Ноябрьске 29 классов закрыты на карантин из-за COVID-19 Фото: pixabay.com

В Ноябрьске продолжает сохраняться напряжённая ситуация по поводу распространения COVID-19. Информацию об этом сообщил глава города Алексей Романов на своей странице в «Instagram».

В большинстве случаев очаги заболевания - семейные. Кроме того, как показала статистика, практически каждый второй положительный тест регистрируется у людей, которые вернулись из отпуска.

Не обошла болезнь и школьников. На данный момент в городе 29 классов и 4 группы в детских садах закрыты на карантин из-за коронавируса.

Также ведётся работа по предотвращению распространения COVID-19 на предприятиях ТЭК. Все процессы выстроены грамотно, соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора. Не допустить распространения инфекции в производственных коллективах позволяет тестирование. Кроме того, ряд сотрудников переведены на удалённый режим работы. В первую очередь это касается тех, кто относится к группе риска - люди старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями.

На неделе прошли рейды по магазинам и общественному транспорту. Они показали, что в сетевых магазинах большинство сотрудников и покупателей выполняют рекомендации Роспотребнадзора, чего нельзя сказать о мелких торговых точках, а также о пассажирах автобусов.

-Уважаемые земляки, чтобы не допустить распространения инфекции, обращаюсь к вам с просьбой носить маски и чаше мыть руки, использовать антисептические средства. Рейдовые мероприятия в городе будут продолжены. Также мы усилим работу волонтёров по раздаче масок в общественных местах и транспорте, - сообщил Алексей Романов.

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