Ямальцам рассказали, как уберечь автомобиль от пожара

Фото: МЧС России по ЯНАО

Согласно статистике, современный автомобиль сгорает дотла за 5 - 6 минут, причём нередко это происходит на глазах самого владельца. От машины остаётся только почерневший железный остов и двигатель. Важно помнить, что неожиданно загореться может не только старая отечественная легковушка, но и новая иномарка.

Чтобы предотвратить порчу любимого имущества необходимо соблюдать следующие правила:

- вовремя проходить техническое обслуживание;

- устанавливать магнитолу, сигнализацию и предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

- если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить техническое обслуживание в специализированной мастерской, а в случае появления запаха - немедленно обращаться к специалисту;

- в салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истёкшим сроком годности.

Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже - в салоне автомобиля, в единичных случаях - в элементах ходовой части автомобиля, вызванной трением. К примеру, когда во время движения заклинивает какой-либо подшипник или колесо, поэтому спасатели настоятельно советуют автомобилистам чаще заглядывать под капот.

Кроме того, губит машины неисправная электропроводка и детали. Также автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации. В таких случаях пожар начинается в салоне.

Стоит добавить, что самая распространённая причина возгораний - это поджог. Чаще всего от рук злоумышленников страдают владельцы дорогих иномарок, которые «ночуют» во дворах.