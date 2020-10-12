Житель Муравленко отправился в тюрьму за ночные прогулки в пьяном виде Фото: pixabay.com

Полицейские Муравленко задержали 44-летнего местного жителя, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 июля.

В момент составления протокола стало известно, что в отношении гражданина установлен административный надзор, срок действия которого ещё не истёк. Таким образом, северянин, зная об установленных ограничениях, самовольно нарушил запрет, выйдя из дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, он, в течение одного года, пять раз нарушал наложенные на него административные ограничения, за что привлекался к ответственности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 314 УК РФ «Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера».

Теперь он, согласно приговору суда от 22 сентября, отправился в тюрьму на 3 месяца, также он обязан оплатить штраф в 75 тысяч рублей.

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