Погода на Ямале на 12 октября: небольшое потепление

Погода на Ямале на 12 октября Фото: pixabay.com

В понедельник, 12 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром пройдёт дождь. Днём +8, ночью +2. Ветер 7-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днём +5, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.

Надым: пасмурно, после обеда начнётся дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днём +5, ночью +1. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь . Днём +6, ночью +1. Ветер 2-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днём +5, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днём +8, ночью +2. Ветер 6-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 5-8 м/с.