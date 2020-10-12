Погода на Ямале на 12 октября: небольшое потепление

Погода на Ямале на 12 октября
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В понедельник, 12 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром пройдёт дождь. Днём +8, ночью +2. Ветер 7-11 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днём +5, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.
Надым: пасмурно, после обеда начнётся дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер 5-9 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днём +5, ночью +1. Ветер 5-7 м/с.
Губкинский: пасмурно и дождь . Днём +6, ночью +1. Ветер 2-6 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днём +5, ночью +1. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днём +8, ночью +2. Ветер 6-11 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь. Днём +6, ночью +1. Ветер 5-8 м/с.