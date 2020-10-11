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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 октября 2020 года увеличилось на 152 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 октября 2020 года
Источник:kp.ru
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 октября 2020 года увеличилось на 152 человека

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 октября 2020 года увеличилось на 152 человека

Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 152 и составило 16 986 человек.

За минувшие сутки 5 человек выздоровели (за весь период – 13 6662), 700 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 13 – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 7 пациентов – на ИВЛ. 5235 тестов провели в 15 лабораториях (за весь период – 681 433). За сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 3 819). 144 новых случаев COVID-19 в населенных пунктах ЯНАО (за весь период – 13 157):Новый Уренгой – 17 (за весь период – 4225), Салехард – 22 (за весь период – 1640), Ноябрьск – 20 (за весь период – 1615), Губкинский – 6 (за весь период – 1146), Муравленко – 20 (за весь период – 1106), Тарко-Сале – 5 (за весь период – 886), Надым – 19 (за весь период – 702), Лабытнанги – 20 (за весь период – 535), п. Пурпе – 5 (за весь период – 235), п. Тазовский – 1 (за весь период – 231)

п. Пангоды – 2 (за весь период – 203), п. Ханымей – 2 (за весь период – 51), с. Гыда – 1 (за весь период – 27), с. Газ-Сале –1 (за весь период – 17), с. Мужи – 1 (за весь период – 16), с. Шурышкары – 1 (за весь период – 6), с. Новый Порт – 1 (за весь период – 2).

За последние сутки в стране выявили 13 634 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26, 3% не имели клинических проявлений болезни. Отмечено 149 летальных исходов.Также за сутки в России полностью выздоровели 4 240 человек.

Коронавирус на Ямале 2020: последние новости