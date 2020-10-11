Погода на Ямале на 11 октября: местами небольшой снег с дождем
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В воскресенье, 11 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, дождь во второй половине дня. Днём +8, ночью +6. Ветер 4-6 м/с.
Ноябрьск: облачно, мокрый снег с дождем. Днём +1, ночью +2. Ветер 4-5 м/с.
Надым: пасмурно, в первой половине дня снег, во второй - дождь. Днём +3, ночью +4. Ветер 3-5 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность снег с дождем. Днём +1, ночью аналогичная погода. Ветер 5-7 м/с.
Губкинский: облачно. Днём +1, ночью аналогичная погода. Ветер 2-5 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днём 0, ночью +1. Ветер 2-5 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, небольшой снег с дождем. Днём +1, ночью +2. Ветер 4-5 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днём +2, ночью -2. Ветер 2-4 м/с.
На Руси 11 октября отмечали «Харитонов день». Считалось, что необходимо просидеть дома, не ходить в гости и даже не выходить в собственный двор.
Крестьянам приходилось целый день бездельничать. «Харитон — в избе урон», - сокрушались люди.