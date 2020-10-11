Погода на Ямале на 11 октября: местами небольшой снег с дождем Фото: pixabay.com

В воскресенье, 11 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, дождь во второй половине дня. Днём +8, ночью +6. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: облачно, мокрый снег с дождем. Днём +1, ночью +2. Ветер 4-5 м/с.

Надым: пасмурно, в первой половине дня снег, во второй - дождь. Днём +3, ночью +4. Ветер 3-5 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность снег с дождем. Днём +1, ночью аналогичная погода. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: облачно. Днём +1, ночью аналогичная погода. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днём 0, ночью +1. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, небольшой снег с дождем. Днём +1, ночью +2. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днём +2, ночью -2. Ветер 2-4 м/с.

На Руси 11 октября отмечали «Харитонов день». Считалось, что необходимо просидеть дома, не ходить в гости и даже не выходить в собственный двор.

Крестьянам приходилось целый день бездельничать. «Харитон — в избе урон», - сокрушались люди.