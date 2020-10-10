На Ямале измерят глубину оттаивания вечной мерзлоты. Фото - сайт Правительства ЯНАО.

Учёные Научного центра изучения Арктики начнут исследования в рамках международной программы по наблюдению за параметрами многолетней мерзлоты. В этом году они проводятся на двух площадках. Первая находится в районе посёлка Харп, вторую разобьют в районе посёлка Горнокнязевск.

– На протяжении трёх лет глубина сезонно-талого слоя на площадке практически не менялась. А в 2019-м стала на 11 сантиметров больше. При этом показатели средней суточной температуры в том году оставались на таком же уровне что и в предыдущие. Мы предполагаем, что ключевую роль в большом протаивании сыграли осадки. Их было практически в два раза больше, чем в 2016-2018 годах. Будет интересно посмотреть, какие значения получим сейчас, – отметил заведующий сектором криосферы Научного центра изучения Арктики Ярослав Камнев.

Стоит отметить, что в России в рамках программы действует 58 площадок CALM. В Ямало-Ненецком автономном округе их 7. Исследования ведутся Научным центром изучения Арктики и Институтом криосферы Земли СО РАН.