Пожилая ноябрянка обналичила и перевела мошенникам почти 200 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции по городу Ноябрьску обратилась 67-летняя горожанка. Женщина сообщила, что ее обманули мошенники.

Потерпевшей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что с её банковской карты мошенники хотят снять деньги. Для предотвращения данной операции необходимо пройти к ближайшему банкомату и выполнить с картой ряд действий, которые она укажет.

– Обналичив свои деньги в размере 175 тысяч рублей, ноябрянка перевела их на указанные злоумышленниками реквизиты. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция города Ноябрьска в очередной раз обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и не перечислять денежные средства незнакомым лицам. При поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон горячей линии банка и уточнить интересующие вопросы.